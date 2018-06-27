Рогіч: Після вильоту з ЧС-2018 збірна Австралії стане досвідченішою і сильнішою

Хавбек збірної Австралії Томас Рогіч поділився враженнями від матчу проти Франції та прокоментував виліт команди з чемпіонату світу-2018.

"Звичайно, розчаровані. У нас було кілька шансів забити в першому таймі, але... Це історія всього нашого чемпіонату світу, ми насилу забивали. Так, перший гол суперник забив відмінним ударом. Ми атакували в першому таймі, важливо було, хто заб'є наступним. Забили вони.

Австралія – Перу – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Чемпіонат світу став відмінним досвідом, я радий бути тут. Зараз відчуваю розчарування. Наша команда прогресувала, але ми не змогли вийти в плей-офф. Ми станемо досвідченішими і сильнішими", – цитує Рогіча Чемпіонат.

ЧС-2018 Австралія – Перу: історична перемога південноамериканців, провал австралійців та заслужений виліт обох збірних