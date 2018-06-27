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Рогіч: Після вильоту з ЧС-2018 збірна Австралії стане досвідченішою і сильнішою

26 червня 21:00 30 Читать на русском
Рогіч: Після вильоту з ЧС-2018 збірна Австралії стане досвідченішою і сильнішою
Томас Рогіч / Фото: соцмережі

Хавбек збірної Австралії Томас Рогіч поділився враженнями від матчу проти Франції та прокоментував виліт команди з чемпіонату світу-2018.

"Звичайно, розчаровані. У нас було кілька шансів забити в першому таймі, але... Це історія всього нашого чемпіонату світу, ми насилу забивали. Так, перший гол суперник забив відмінним ударом. Ми атакували в першому таймі, важливо було, хто заб'є наступним. Забили вони.

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Чемпіонат світу став відмінним досвідом, я радий бути тут. Зараз відчуваю розчарування. Наша команда прогресувала, але ми не змогли вийти в плей-офф. Ми станемо досвідченішими і сильнішими", – цитує Рогіча Чемпіонат.

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ЧС 20183 тур

Австралія - Перу: Вівторок 26 червня 2018

Австралія
Матч завершено
0 : 2
Перу
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ЧС 2018 Австралія - Перу Австралія Австралія Томас Рогіч Томас Рогіч
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