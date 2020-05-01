Роджерс: Якщо Ліверпуль не матиме змоги завоювати чемпіонство, це буде велика ганьба

Колишній наставник Ліверпуля, а нині головний тренер Лестера Брендан Роджерс вважає, що "червоні" заслужили на трофей.

"Очевидно, що Ліверпуль був найкращою командою в цьому сезоні. Вони демонстрували неймовірний рівень гри, якість їхнього футболу була захмарною.

Тому це буде велика ганьба, якщо Ліверпуль не матиме змоги завоювати чемпіонство. Вони так довго чекали на це і заслужили виграти титул.

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Коронавірусна пауза? Все, що ми можемо зробити – сконцентруватися на собі. Лестер одного разу вже вийшов у Лігу чемпіонів. Повторення того досягнення буде великим успіхом.

Чутки про Коутінью? Я бачив багато спекуляцій на цю тему, Філіппе – прекрасний футбол, але він не відповідає ціновій категорії футболістів, яких може підписувати Лестер", – сказав Брендан Роджерс в подкасті Eamonn and The Gaffers.

Нагадаємо, що на момент зупинки АПЛ Ліверпуль лідирував на вершині таблиці з 25-очковим гандикапом. Лестер йшов третім, але в останніх матчах суттєво здав.

Брендан Роджерс свого часу міг завоювати чемпіонство з Ліверпулем, але в 2014-му віддав титул Манчестер Сіті. Всі пам'ятають знамените падіння Стівена Джеррарда проти Челсі.

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