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Роджерс: Все, що Лестер робив у минулому, не рахується – починаємо з нуля

18:59 269 Читать на русском
Роджерс: Все, що Лестер робив у минулому, не рахується – починаємо з нуля
Брендан Роджерс / Фото з відкритих джерел

Головний тренер англійського Лестера Брендан Роджерс прокоментував продовження контракту з клубом.

"Я радий, що продовжу працювати в такому великому клубі, як Лестер. Мене тут все влаштовує. Керівництво мені довіряє – це головне. Сподіваюсь, що зможу домогтися разом з Лестером чогось важливого. Я кажу гравцям: все, що ви робили в минулому, не рахується. Ми починаємо з нуля", – цитує Роджерса офіційний сайт Лестера.

Роджерс підписав новий контракт з Лестером

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, 46-річний фахівець продовжив угоду з клубом до червня 2025 року. Попередній контракт наставника з "лисами" закінчувався у 2022 році, однак клуб вирішив надійно утримати тренера від зазіхань визнаних грандів, серед яких називався Арсенал. Раніше Роджерс очолював такі британські клуби як Уотфорд, Редінг, Суонсі, Ліверпуль та Селтік, з яким він тричі ставав чемпіоном Шотландії.

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