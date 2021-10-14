Головний тренер Лестера Брендан Роджерс планує піти на підвищення після роботи з "лисами".

Роджерс готовий відхилити будь-яку пропозицію від Ньюкасла, оскільки все ще сподівається змінити Гвардіолу на чолі Манчестер Сіті, повідомляє Daily Mail.

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Зазначимо, що контракт Пепа з "містянами" розрахований до літа 2023 року. Брендан перебував у шорт-листі Манчестер Сіті ще в 2013 році, коли команду очолював Роберто Манчіні.

До слова, Лестер Роджерса у цьому сезоні розпочав досить невдало – 13 місце та 8 очок після 7 зіграних турів. У минулій кампанії "лиси" посіли п'яте місце, набравши 66 пунктів.

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