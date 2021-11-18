"Я щасливий. Пишаюсь тим, що є наставником Лестера. Я повністю відданий цьому клубу і гравцям. Шум навколо – це те, що ми не можемо контролювати. Неприємно бачити ці чутки. Я – тренер "лисиць"!

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По-перше, дуже некрасиво запитувати мене про можливість очолити Манчестер Юнайтед, коли у команди є хороший тренер і хороша людина, яка там працює. По-друге, я не можу це коментувати, адже це щось нереальне", – заявив Роджерс в ефірі Sky Sports.

Чутки про відставку Уле Гуннара Сульшера вже тривалий час гуляють пресою. Його підопічні не демонструють стабільних позитивних результатів, чого прагнуть і вболівальники, і керівництво. Окрім Брендана Роджерса, на місце норвежця сватають ще Еріка тен Хага (Аякс) та Луїса Енріке (збірна Іспанії).

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Brendan Rodgers: “I’m happy and proud to be Leicester manager. I’m fully committed to this club, players, ownership. All the other noise around is something we can’t control, it’s frustrating to see these rumours. I’m Leicester City manager”, he said to Sky. #LCFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2021