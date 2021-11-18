Роджерс однозначно оцінив можливість очолити Манчестер Юнайтед
Коуч Лестера Брендан Роджерс категорично спростовує чутки про ймовірність приходу на тренерське крісло МЮ.
"Я щасливий. Пишаюсь тим, що є наставником Лестера. Я повністю відданий цьому клубу і гравцям. Шум навколо – це те, що ми не можемо контролювати. Неприємно бачити ці чутки. Я – тренер "лисиць"!
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По-перше, дуже некрасиво запитувати мене про можливість очолити Манчестер Юнайтед, коли у команди є хороший тренер і хороша людина, яка там працює. По-друге, я не можу це коментувати, адже це щось нереальне", – заявив Роджерс в ефірі Sky Sports.
Чутки про відставку Уле Гуннара Сульшера вже тривалий час гуляють пресою. Його підопічні не демонструють стабільних позитивних результатів, чого прагнуть і вболівальники, і керівництво. Окрім Брендана Роджерса, на місце норвежця сватають ще Еріка тен Хага (Аякс) та Луїса Енріке (збірна Іспанії).
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