Роджерс назвав головну причину поразки Лестера від Норвіча

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс поділився думками щодо програного Норвічу матчу 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (0:1).

"Результат розчаровує, адже ми виглядали краще. Я думав, що все складеться інакше. Так, в останніх іграх нам не вистачало якості на останніх хвилинах, але ми працювали над цим компонентом.

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Ми розчаровані тим, що наш гол було відмінено. Це надто суворо. Не думаю, що це було справедливо, але очевидно, що спочатку м'яч потрапив в руку захисникові. На цьому тижні я подивився багато матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи, і в схожих ситуаціях арбітри там приймають рішення швидше, ніж в АПЛ", – цитує Роджерса видання Sky Sports.

Нагадаємо, третя команда чемпіонату несподівано поступилась відвертому аутсайдеру АПЛ з рахунком 0:1. Норвічу перемога принесла 21 очко і залишила на останній сходинці турнірної таблиці, Лестер з 50-ма пунктами – третій.

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