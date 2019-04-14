Роджерс хоче спробувати реанімувати кар'єру Старріджа в Лестері

Лестер зацікавлений у запрошенні англійського форварда Даніеля Старріджа.

Головний тренер "лисиць" Брендан Роджерс хоче запросити у команду англійського форварда Дані Старріджа, повідомляє The Sun.

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Роджерс працював з англійцем у Ліверпулі та прекрасно знає бомбардирські можливості Старріджа, який не потрапляє до основи "червоних".

Контракт Даніеля з Ліверпулем діє до літа цього року, і сторони, вочевидь, не планують продовжувати співпрацю. Таким чином, Лестер може підписати нападника безкоштовно, якщо той погодиться на такий перехід.

У поточному сезоні АПЛ Старрідж зіграв 16 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист.

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