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Роджерс хоче спробувати реанімувати кар'єру Старріджа в Лестері

13:50 289 Читать на русском
Роджерс хоче спробувати реанімувати кар'єру Старріджа в Лестері
Cтаррідж і Роджерс / фото з відкритих джерел

Лестер зацікавлений у запрошенні англійського форварда Даніеля Старріджа.

Головний тренер "лисиць" Брендан Роджерс хоче запросити у команду англійського форварда Дані Старріджа, повідомляє The Sun.

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Роджерс працював з англійцем у Ліверпулі та прекрасно знає бомбардирські можливості Старріджа, який не потрапляє до основи "червоних".

Контракт Даніеля з Ліверпулем діє до літа цього року, і сторони, вочевидь, не планують продовжувати співпрацю. Таким чином, Лестер може підписати нападника безкоштовно, якщо той погодиться на такий перехід.

У поточному сезоні АПЛ Старрідж зіграв 16 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист.

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