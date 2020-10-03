Роджерс – про Зорю: Я не дуже добре знаю український клуб
Наставник Лестера Брендан Роджерс оцінив клуби, з якими "лисиці" будуть грати в групі Ліги Європи.
"Кілька років тому ми грали з АЕКом. Не впевнений, чи сильно змінилася команда і чи будуть там фанати.
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Афіни – гарне місто. Після жеребкування розпочнемо знайомитися з командами. Я не дуже добре знаю український клуб. Наша мета – вийти з групи. Пройдемо якнайдалі – буде добре", – цитує Брендана Роджерса Leicester Mercury.
Нагадаємо, Зоря – єдина команда, яка представить Україну в групі Ліги Європи. Суперниками луганців у групі G стали Брага, Лестер та АЕК.
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