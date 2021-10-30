Головний тренер Лестера Брендан Роджерс відхрестився від чуток про ймовірне призначення на місце Уле Гуннара Сульшера.

"Чесно кажучи, я навіть не думаю про це. Уболівальники вже втомилися від цього – Лестер постійно фігурує в таких чутках.

Сульшер заручився підтримкою Фергюсона – кандидатура Конте викликала суперечки у Манчестер Юнайтед

Я, як і раніше, зосереджений на роботі в клубі, намагаюся розвивати його, щоб досягти з ним успіху. Усі у цій команді, співробітники та футболісти, йдуть одним шляхом, ми всі однодумці", – цитує Роджерса Sky Sports.

Нагадаємо, крісло Уле Гуннара Сульшера серйозно похитнулось після поразки від Ліверпуля з рахунком 0:5. Окрім Брендана Роджерса, на місце норвежця сватали ще Антоніо Конте та Зінедіна Зідана.

Сульшер хапається за останній шанс в Манчестер Юнайтед – 4 неідеальні кандидати як план Б