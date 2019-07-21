Родріго в стилі Жунінью забив дебютний гол за Реал – викаблучування Кімміха та Ульрайха і симуляція у співавторах

Юний нападник мадридського Реала Родріго Гоїс відзначився першим забитим м'ячем у складі "вершкових". Постраждала від бразильця мюнхенська Баварія.

Юному таланту вдалося забити гол під завісу програного мадридцями поєдинку.

Баварія – Реал – 3:1 – відео голів та огляд матчу

На 83-й хвилині Родріго скористався зухвалим пасом п'ятою назад від Кімміха, перехопив м'яч і впав, наблизившись до Свена Ульрайха. Арбітр угледів у цьому епізоді фол останньої надії і вилучив кіпера Баварії.

Натомість бразильський новачок Реала взявся виконувати штрафний удар і класним пострілом а ля його співвітчизник Жунінью Пернамбукану поклав м'яч у дальню дев'ятку воріт мюнхенців.