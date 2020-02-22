toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ШАХТАР - БЕНФІКА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Родріго повернувся в Реал Кастілью

11:30 99 Читать на русском
Родріго повернувся в Реал Кастілью
Родріго / AS

Вінгер Реала Родріго тимчасово відрахований з основної команди мадридців.

Родріго залишився вкотре поза заявкою на матч основної комнади Реала та відправлений до дубля мадридців, інформує AS.

Реал визначився із заявкою на матч з Леванте – Бейл та ще кілька гравців пропустять гру

Зазначається, що бразилець може зіграти у найближчому поєдинку проти Сан-Себастьян де лос Рейєс разом із зимовим новачком Реала Рейньєром. Додамо, що у лютому Родріго відіграв лише 14 хвилин у складі мадридців.

До слова, Родріго провів 20 поєдинків у складі Реала в поточному сезоні, відзначившись 8 голами та 2 асистами. На Бернабеу бразилець перебрався із рідного Сантоса за 45 млн євро.

Моурінью повертається на Стемфорд Брідж, шанс для реабілітації Зінченка, битва за ЛЧ у Прімері – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Динамо – Ворскла: анонс матчу УПЛ
08:00
6268
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Родріго Сілва де Гоїс Родріго Сілва де Гоїс Реал Мадрид Кастілья Реал Мадрид Кастілья Рейньєр Жезус Рейньєр Жезус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
3
хв
Маріуполь
14:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук