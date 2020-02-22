Родріго повернувся в Реал Кастілью

Вінгер Реала Родріго тимчасово відрахований з основної команди мадридців.

Родріго залишився вкотре поза заявкою на матч основної комнади Реала та відправлений до дубля мадридців, інформує AS.

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Зазначається, що бразилець може зіграти у найближчому поєдинку проти Сан-Себастьян де лос Рейєс разом із зимовим новачком Реала Рейньєром. Додамо, що у лютому Родріго відіграв лише 14 хвилин у складі мадридців.

До слова, Родріго провів 20 поєдинків у складі Реала в поточному сезоні, відзначившись 8 голами та 2 асистами. На Бернабеу бразилець перебрався із рідного Сантоса за 45 млн євро.

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