Родріго покине Валенсію у міжсезоння

Нападник Родріго хоче покинути Валенсію цього трансферного вікна.

Клуб погодився відпустити іспанського форварда влітку, інформує СОРЕ.

28-річний гравець і керівництво "кажанів" провели переговори і дійшли згоди про те, що іспанець буде проданий. Повідомляється, що Валенсія вже отримувала пропозиції щодо трансферу футболіста. У контракті Родріго прописані відступні в розмірі 120 мільйонів євро, іспанський клуб розраховує отримати за нього не менше 50 мільйонів.

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Раніше повідомлялося, що каталонська Барселона готова придбати Родріго для конкуренції з Луїсом Суаресом.

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