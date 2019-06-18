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Родріго оголосив про відхід з Атлетіко – він може стати другим найдорожчим іспанцем в історії

09:51 706 Читать на русском
Родріго оголосив про відхід з Атлетіко – він може стати другим найдорожчим іспанцем в історії
Родріго Ернандес / Marca

Півзахисник Атлетіко Родріго Ернандес повідомив керівництво клубу про бажання перейти до іншої команди.

Родріго Ернандес вирішив покинути Атлетіко під час поточного трансферного вікна, передає Marca.

Три європейських гранди готові викупити Родріго у Атлетіко

За інформацією видання, півзахисник повідомив про це рішення генерального директора клубу Мігеля Анхеля Гіля Маріна. Родріго бажає змінити команду, аби спробувати свої сили у іншому європейському гранді.

Додається, що Родріго відпустять не менше, ніж за 70 млн євро, що зробить гравця другим найдорожчим іспанським трансфером. Повідомляється, що в послугах гравця зацікавлені Баварія, ПСЖ та Манчестер Сіті.

Нагадаємо, іспанець перейшов до Атлетіко минулого літа за 20 млн євро з Вільяреала і став незамінним гравцем у складі "матрацників", зігравши 47 матчів у всіх турнірах та відзначившись 3 голами і 1 асистом.

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ПСЖ ПСЖ Трансфери Чемпіонату Іспанії Баварія Баварія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Атлетіко Атлетіко Іспанія Трансфери Родріго Ернандес Родріго Ернандес
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