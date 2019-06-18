Родріго оголосив про відхід з Атлетіко – він може стати другим найдорожчим іспанцем в історії

Півзахисник Атлетіко Родріго Ернандес повідомив керівництво клубу про бажання перейти до іншої команди.

Родріго Ернандес вирішив покинути Атлетіко під час поточного трансферного вікна, передає Marca.

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За інформацією видання, півзахисник повідомив про це рішення генерального директора клубу Мігеля Анхеля Гіля Маріна. Родріго бажає змінити команду, аби спробувати свої сили у іншому європейському гранді.

Додається, що Родріго відпустять не менше, ніж за 70 млн євро, що зробить гравця другим найдорожчим іспанським трансфером. Повідомляється, що в послугах гравця зацікавлені Баварія, ПСЖ та Манчестер Сіті.

Нагадаємо, іспанець перейшов до Атлетіко минулого літа за 20 млн євро з Вільяреала і став незамінним гравцем у складі "матрацників", зігравши 47 матчів у всіх турнірах та відзначившись 3 голами і 1 асистом.

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