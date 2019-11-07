Родріго – про свій хет-трик Галатасараю: Я повинен зберігати спокій

Форвард Реала Родріго Гоїс поділився емоціями після своїх трьох голів у матчі 4 тура Ліги чемпіонів проти Галатасарая (6:0).

"Слухати скандування твого імені на Сантьяго Бернабеу – це мрія, яка стала реальністю. Я щасливий. Але я повинен зберігати спокій і розслабитися.

Сенсаційний хет-трик Родріго у відеоогляді матчу Реал – Галатасарай – 6:0

У Реалі все виходить набагато швидше, ніж я очікував, коли переходив сюди. Я намагаюся зберігати спокій і працювати щодня. Приємно, що мої одноклубники підписали пам'ятний м'яч, це дуже приємно. Мої партнери – хороші люди, вони додають мені впевненості", – наводить слова Родріго Marca.

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Нагадаємо, що це були дебютні голи 18-річного бразильця у Лізі чемпіонів. Також в його активі два забиті м'ячі у чотирьох матчах чемпіонату Іспанії.