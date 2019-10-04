Родрігес – про нічию з Лугано: Важливо, що Динамо не програло

Нападник Динамо Жерсон Родрігес прокоментував нічию з Лугано в матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи.

"Для нас це поганий результат, тому що ми могли перемагати. Іноді таке трапляється. Але також важливо, що ми не програли. Тепер постараємося виграти наступний домашній матч.

Лугано – Динамо – 0:0 – відеоогляд матчу

Тренер сказав, що було багато індивідуальних помилок? Можливо, ми не завжди приймали правильні рішення і через це не змогли забити. Але тепер вже нічого не змінити. Потрібно готуватися до наступних ігор.

Роль форварда? Як я вже говорив раніше, це не моя позиція, але моє головне завдання – важко працювати і допомагати команді", – цитує Родрігеса Динамоманія.

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