toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Родрігес – про нічию з Лугано: Важливо, що Динамо не програло

08:25 583 Читать на русском
Родрігес – про нічию з Лугано: Важливо, що Динамо не програло
Жерсон Родрігес / Футбол 24

Нападник Динамо Жерсон Родрігес прокоментував нічию з Лугано в матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи.

 

"Для нас це поганий результат, тому що ми могли перемагати. Іноді таке трапляється. Але також важливо, що ми не програли. Тепер постараємося виграти наступний домашній матч.

Лугано – Динамо – 0:0 – відеоогляд матчу

Тренер сказав, що було багато індивідуальних помилок? Можливо, ми не завжди приймали правильні рішення і через це не змогли забити. Але тепер вже нічого не змінити. Потрібно готуватися до наступних ігор.

Роль форварда? Як я вже говорив раніше, це не моя позиція, але моє головне завдання – важко працювати і допомагати команді", – цитує Родрігеса Динамоманія.

Лугано – Динамо: логічна, але не критична нічия, невиразний Жерсон, ненадійність оборони киян та хороший матч Миколенка

blog_ava
Вербіч: одне очко в Лізі Європи – це не так вже й погано
01:28
2286
Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Лугано - Динамо Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
50
хв
Герта
21:30
Фортуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук