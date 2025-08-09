Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що Родрі отримав "серйозну травму" на Клубному чемпіонаті світу і не буде "по-справжньому у формі" до закінчення міжнародної перерви у вересні.

Манчестер Сіті ставить жорсткий ультиматум клубу Миколенка – трансфер зірки під загрозою

Родрі пропустив більшу частину минулого сезону через серйозну травму коліна, проте він вчасно відновився і взяв участь у п'яти з шести останніх матчів Сіті. Правда, в матчі з Аль-Хілялем на Клубному ЧС іспанець отримав травму паху.

"В останні кілька днів він тренувався краще, сподіваюся, після перерви на матчі збірних він буде у формі. Сподіваюся, в цих ранніх іграх він зможе зіграти кілька хвилин, але головне, що у нього немає болю, тому що ми не хочемо, щоб Родрі повернувся травмованим. Ми відчайдушно намагаємося цього уникнути. Він не готовий до 90 хвилин", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Нагадаємо, що в послугах Родрі зацікавлений Реал.

Кінець 13-річної епохи: Манчестер Сіті покинув один з головних творців успіху – він запросив до клубу Гвардіолу