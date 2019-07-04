Родрі зізнався, чому обрав перехід саме в Манчестер Сіті

Новоспечений півзахисник Манчестер Сіті Родріго Ернандес поділився враженнями від підписання контракту з чемпіоном Англії.

"Те, чого "містяни" досягли за останні два роки – вражає, і я з нетерпінням чекаю моменту, коли приєднаюся до цього талановитого складу.

Манчестер Сіті офіційно підписав Родрі

Справа не тільки в трофеях, які команда завоювала, але і в тому, як вона це зробила – граючи в атакувальний футбол у всіх матчах. Цей стиль захоплює мене, як і амбіції клубу.

Не можу дочекатися початку роботи з Пепом Гвардіолою і новими партнерами по команді. Сподіваюся, ми зможемо досягти багатьох висот", – цитує гравця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Родріго Ернандес підписав контракт з "містянами" на 5 років. Сіті заплатив Атлетіко за хавбека 70 млн євро.

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