Родрі забив другий гол за Манчестер Сіті – неймовірна гармата гравця збірної Іспанії

Іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі відзначився забитим голом у матчі 15-го туру АПЛ проти Бернлі.

На 68-й хвилині матчу затяжна атака "містян" завершилася неймовірним за силою і точністю ударом хавбека. Його гол став третім в активі команди Хосепа Гвардіоли у звітному матчі.

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Нагадаємо, Родрі перейшов у Манчестер Сіті влітку цього року з мадридського Атлетіко. За трансфер гравця збірної Іспанії англійський клуб виклав 70 мільйонів євро. Для Родрі цей гол став другим в АПЛ – він забивав у ворота Норвіча у програному матчі 5-го туру.

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