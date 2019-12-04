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Родрі забив другий гол за Манчестер Сіті – неймовірна гармата гравця збірної Іспанії

00:15 558 Читать на русском
Родрі забив другий гол за Манчестер Сіті – неймовірна гармата гравця збірної Іспанії
Родрі / The Guardian

Іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі відзначився забитим голом у матчі 15-го туру АПЛ проти Бернлі.

89’ Роббі Бреді
 
Габріел Жезус 24’
Габріел Жезус 50’
Родріго Ернандес 69’
Ріяд Марез 87’
24’ Габріел Жезус
50’ Габріел Жезус
69’ Родріго Ернандес
87’ Ріяд Марез
89’ Роббі Бреді

На 68-й хвилині матчу затяжна атака "містян" завершилася неймовірним за силою і точністю ударом хавбека. Його гол став третім в активі команди Хосепа Гвардіоли у звітному матчі.

Гвардіола запевнив, що Манчестер Сіті не робитиме трансферів взимку попри складну кадрову ситуацію

Нагадаємо, Родрі перейшов у Манчестер Сіті влітку цього року з мадридського Атлетіко. За трансфер гравця збірної Іспанії англійський клуб виклав 70 мільйонів євро. Для Родрі цей гол став другим в АПЛ – він забивав у ворота Норвіча у програному матчі 5-го туру.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Родріго Ернандес Родріго Ернандес Відеоновини Бернлі - Манчестер Сіті
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