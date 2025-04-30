Родрі повернувся в загальну групу після розриву хрестоподібних зв'язок, інформує Sky Sports. Терміни повернення іспанця на поле невідомі, але малоймовірно, що Пеп Гвардіола задіє його в офіційних матчах за Сіті до клубного чемпіонату світу.

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Нагадаємо, що до індивідуальних тренувань Родрі приступив ще 1-го березня. Він отримав травму 25 вересня в матчі АПЛ з Арсеналом (2:2).

Клубний чемпіонат світу пройде з 15 червня по 13 липня в США.

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