Родрі встигне відновитися до клубного ЧС, – джерело
30 квітня 22:40 - Читать на русском
Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі повернувся до повноцінних тренувань.
Родрі повернувся в загальну групу після розриву хрестоподібних зв'язок, інформує Sky Sports. Терміни повернення іспанця на поле невідомі, але малоймовірно, що Пеп Гвардіола задіє його в офіційних матчах за Сіті до клубного чемпіонату світу.
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Нагадаємо, що до індивідуальних тренувань Родрі приступив ще 1-го березня. Він отримав травму 25 вересня в матчі АПЛ з Арсеналом (2:2).
Клубний чемпіонат світу пройде з 15 червня по 13 липня в США.
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