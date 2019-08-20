Родрі розповів про складнощі адаптації в Манчестер Сіті

Іспанський хавбек оцінив свій початок у складі чемпіонів Англії.

"Почуваю себе краще з кожним днем. Я радий отримувати час на полі, оскільки непросто влитися в динамічний футбол Сіті – він домінує, завжди налаштований на атаку.

Гвардіола вважає, що Манчестер Сіті здійснює велику місію у сучасному футболі

Намагаюся адаптуватися, знаю, що мені ще багато чому треба навчитися. Але я щасливий, тому що Пеп Гвардіола довіряє мені. Хочу допомогти команді своїм стилем, але наразі мені ще потрібно зрозуміти, що вимагає команда", – сказав Родрі в коментарі офіційному сайту Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Родріго Ернандес підписав контракт з "містянами" на 5 років. Сіті заплатив Атлетіко за хавбека 70 млн євро.

Новий мотор Гвардіоли, трофей для Почеттіно, авантюра МЮ – ключові придбання АПЛ липня-2019