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Родрі розповів про складнощі адаптації в Манчестер Сіті

20:47 205 Читать на русском
Родрі розповів про складнощі адаптації в Манчестер Сіті
Родріго Ернандес / Reuters

Іспанський хавбек оцінив свій початок у складі чемпіонів Англії.

"Почуваю себе краще з кожним днем. Я радий отримувати час на полі, оскільки непросто влитися в динамічний футбол Сіті – він домінує, завжди налаштований на атаку.

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Намагаюся адаптуватися, знаю, що мені ще багато чому треба навчитися. Але я щасливий, тому що Пеп Гвардіола довіряє мені. Хочу допомогти команді своїм стилем, але наразі мені ще потрібно зрозуміти, що вимагає команда", – сказав Родрі в коментарі офіційному сайту Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Родріго Ернандес підписав контракт з "містянами" на 5 років. Сіті заплатив Атлетіко за хавбека 70 млн євро.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Родріго Ернандес Родріго Ернандес
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