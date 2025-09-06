Через два тижні ми дізнаємося нового володаря "Золотого м'яча". Все частіше головними претендентами на нагороду називаються Усман Дембеле, Ламін Ямаль і Ашраф Хакімі. Однак чинний володар трофею розширив цей список.

Капітан Інтера шокував відповіддю на питання, хто виграє "Золотий м'яч" – він не назвав ані Дембеле, ані Ямаля

"Складно передбачити, кому дістанеться "Золотий м'яч". ПСЖ став найкращою командою сезону, було б важко не віддати нагороду комусь із його складу. Я радий за Луїса Енріке. Хотілося б, щоб його виграв Ламін Ямаль або Педрі, а в спортивному плані – Дембеле або Вітінья", – цитує Родрі FootMercato.

"Іньєста був першим, кому я відповів": Родрі – про "Золотий м'яч", скандальну витівку Реала і антипатію від Бензема