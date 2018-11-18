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Родичі Старріджа робили ставки на перехід форварда у Інтер та Вест Бромвіч – нові подробиці скандальної справи

15:09 2 Читать на русском
Родичі Старріджа робили ставки на перехід форварда у Інтер та Вест Бромвіч – нові подробиці скандальної справи
Даніель Старрідж / Фото: Sky Sports

Нападнику Ліверпуля Даніелю Старріджу загрожує дискваліфікація через ставки своїх родичів.

The Sun повідомляє, що розслідування FA стосується двох ставок родичів Даніеля Старріджа. Перша була зроблена двоюрдним братом Старріджа на перехід нападника у Інтер у січні 2018 року. Тоді трансфер зірвався, а кузен футболіста втратив 10 тисяч фунтів.

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Друга – зроблена іншим родичем, виявилась виграшною. Чоловік поставив на перехід Старріджа у Вест Бромвіч. Сума ставки та виграшу не повідомляється.

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Нагадаємо, Старрідж підозрюється в тому, що через третіх осіб робив ставки в букмекерів у січні 2018 року. Якщо звинувачення ФА підтвердяться, то Даніелю Старріджу загрожуватиме тривала дискваліфікація.

Теги
Даніель Старрідж Даніель Старрідж Ліверпуль Ліверпуль Англія Футбольна асоціація Англії (FA)
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