"Не розумію й ніколи не зможу зрозуміти, як війська російських нелюдів можуть так спокійно вбивати мирний український народ: дітей, жінок, літніх людей. Ті, хто вдерся на нашу землю та їхні керівники – справжні нацисти, бандити, мерзотники: вони руйнують, грабують наші домівки. На жаль, вони не розуміють або не хочуть розуміти, що війна – найстрашніше, що може відбуватися у світі.

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Расійскіє асвабадітєлі. Що чи від кого ви звільняєте на нашій мирній Україні? Український народ – вільний, незалежний, на відміну від вас. Ворог зробив нас тільки сильнішим й згуртованішим. Я впевнений, що ми переможемо, тому що Господь на стороні добра, на нашій стороні. Ми сильніші за те зло, яке прийшло на нашу землю.

Бабуся й родичі моєї жінки перебували вдома у селищі Богданівка Броварського району, коли туди вдерлися окупанти. Десять днів вони жили в окупації. Дякувати Богу, під час евакуації вони зуміли виїхати у більш безпечне місце. Вже пізніше знайомі надіслали нам фото: ми дізналися, що наш дім повністю згорів, бабусин – частково зруйновано. А до цього ці нелюди вдерлися до нашого дому й певний час там хазяйнували", – поділився Мостовий у коментарі офіційному сайту Кривбаса.

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