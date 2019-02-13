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Роде: Наше завдання – показати проти Шахтаря хорошу гру, результат прийде

19:40 262 Читать на русском
Роде: Наше завдання – показати проти Шахтаря хорошу гру, результат прийде
Зебастіан Роде / Фото ФК Айнтрахт

Півзахисник Айнтрахта Зебастіан Роде поспілкувався з журналістами перед першим матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

"Чи міг півроку тому уявити себе в Айнтрахті у плей-офф Ліги Європи? Час летить швидко. Пишаюся, що я тут. Пишаюся, що гратиму завтра. Покажу на полі все, на що здатен. Я сподіваюся, що нам вдасться перемогти.

За 5 років моєї відсутності пройшло багато часу, чимало змін в команді: тренер, футболісти. Хочу подякувати вболівальникам за підтримку, ми завтра постараємося зіграти якнайкраще.

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Оптимальним результатом для нас буде перемога, але оскільки ми виступаємо на виїзді, то важливо в першу чергу забити гол. Наше завдання - показати хорошу гру, результат прийде.

Так, я вже вилітав від Паулу Фонсеки. В команді згадували про це, але надавати такому факту надмірну увагу не варто.

Холод? В Німеччині останнім часом також було прохолодно. Це не новина і не проблема для нас. Ми трішки побачили Харків, декілька красивих будинків. Підготовка проходить чудово", – сказав Роде на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, перша зустріч між Шахтарем та Айнтрахтом в рамках плей-офф Ліги Європи відбудеться завтра, 14 лютого. Початок о 22:00.

Шахтар – Айнтрахт: прогноз на матч Ліги Європи

Джерело: Футбол 24
Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
23
год
:
5
хв
Айнтрахт Франкфурт
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Теги
Ліга Європи Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Паулу Фонсека Паулу Фонсека Зебастіан Роде Зебастіан Роде
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