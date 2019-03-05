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Моурінью: Робота у Реалі – це був найунікальніший та найкращий досвід, який відрізнявся від усіх інших

20:27 43 Читать на русском
Моурінью: Робота у Реалі – це був найунікальніший та найкращий досвід, який відрізнявся від усіх інших
Жозе Моурінью / Соцмережі

Жозе Моурінью розповів про етап своєї кар’єри у мадридському Реалі.

"Я не мав проблем, коли повертався у Челсі і не було б ніяких проблем для повернення у Реал, Порту, Інтер. Це гарне відчуття, коли вас люблять там, де ви раніше були, але я вже говорив, що єдина команда, яка просила мене повернутись – це Челсі, а не Реал.

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Робота у Реалі – це був найунікальніший та найкращий досвід, який відрізнявся від усіх інших. Ми робили фантастичні речі, перемагали у Ла Лізі унікальним способом.

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У нас також були погані моменти, я також робив помилки, коли очолював Реал, але після мадридського етапу кар’єри я став значно кращим, як тренер і як людина", – цитує Моурінью Marca.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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