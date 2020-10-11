Бразильський Сантос, який зараз переживає не найкращі часи, повернув до свого складу колишнього вихованця – Робінью.

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36-річний форвард виступатиме за рідну команду щонайменше до лютого, повідомляє офіційний сайт клубу. Цікаво, що згідно з контрактом, форвард, який має у своєму доробку чемпіонство п'яти країн (Бразилії, Іспанії, Італії, Китаю та Туреччини), а найбільшої слави здобув виступаючи за Реал, Мілан і Манчестер Сіті, буде отримувати в команді лише 1500 реалів (270 доларів США) на місяць.

Сантосу гравець дістався безкоштовно – бразилець приєднався до команди у якості вільного агента після того, як закінчився його контракт з турецьким Істанбул Башакшехір, в якому він провів минулий сезон.

Нагадаємо, Сантос переживає скрутні часи: команда має серйозні фінансові труднощі, внаслідок чого може отримати від ФІФА бан на трансфери нових гравців через борги перед чилійським Уачіпато та колумбійським Атлетіко Насьйональ.

До слова, у Робінью в Європі також є свої труднощі – в Італії футболіста було засуджено до дев'яти років в'язниці за нібито участь у груповому зґвалтуванні у нічному клубі Мілана в 2003 році. Бразилець подав апеляцію і чекає на рішення суду. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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