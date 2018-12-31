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"Роби це в роздягальні", – Макелеле розкритикував Погба за манеру святкування голів

16:43 173 Читать на русском
"Роби це в роздягальні", – Макелеле розкритикував Погба за манеру святкування голів
Поль Погба / Reuters

Відомий екс-півзахисник Реала, Челсі, збірної Франції, а нині – керманич бельгійського Ейпена Клод Макелеле піддав критиці хавбека англійського Манчестер Юнайтед Поля Погба за те, як він святкує забиті м'ячі.

"Для мене танці Погба – неповага до суперника, розумієте? Це бісить.

Погба після відходу Моурінью видав найкращий відрізок в кар'єрі

Якби я грав проти Погба, то сказав би йому: "Слухай, роби це в роздягальні, не зараз. Це нагнітає. Ти ведеш 4:0 і ось тут танцюєш переді мною", – наводить слова Макелеле Mirror.

Нагадаємо, що напередодні Поль Погба оформив дубль у поєдинку 20-го туру АПЛ проти Борнмута та традиційно відсвяткував взяття воріт танцювальними рухами.

Англія20 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Борнмут: Неділя 30 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
4 : 1
Борнмут
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Теги
Англія Клод Макелеле Клод Макелеле Манчестер Юнайтед - Борнмут Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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