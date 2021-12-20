Шотландець примудрився зібрати гол, асист і вилучення в одному поєдинку.

Суддівські скандали і фатальний ляп Аліссона у відеоогляді матчу Тоттенхем – Ліверпуль – 2:2

Востаннє в рамках АПЛ таке траплялося ще 15 травня 2016 року, повідомляє Opta. Відзначився нападник Алєксандар Мітровіч, який тоді виступав за Ньюкасл. У хокеї є спеціальний термін для гола, передачі і бійки в одному матчі – "хет-трик Горді Хоу".

Нагадаємо, що Робертсон виступає за збірну Шотландії, яка наступного року протистоятиме Україні у групі Ліги націй та плей-офф відбору на ЧС.

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