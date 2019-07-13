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Робертсон зазнав незвичної травми – захиснику Ліверпуля знадобилася операція

21:47 599 Читать на русском
Робертсон зазнав незвичної травми – захиснику Ліверпуля знадобилася операція
Ендрю Робертсон / Фото прес-служби Ліверпуля

Фулбек мерсисайдців Ендрю Робертсон зазнав пошкодження під час міжсезонної підготовки.

25-річний шотландець має проблеми з рукою, інформує Liverpool Echo.

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Робертсон заніс інфекцію в свою верхню кінцівку і був змушений відвідати медиків. Пошкодження виявилося доволі серйозним, але проблему вдалося оперативно вирішити шляхом хірургічного втручання. Робертсону доведеться пройти курс реабілітації, який завадить йому зіграти у найближчому спарингу Ліверпуля з Бредфордом.

У сезоні 2018/19 лівий захисник провів 46 матчів за "червоних" і віддав 13 гольових передач.

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Теги
Англія Міжсезонні збори Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон Ліверпуль Ліверпуль
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