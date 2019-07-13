Робертсон зазнав незвичної травми – захиснику Ліверпуля знадобилася операція

Бельгія — 22:00 2182
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Яремчук оформив дубль у контрольному матчі Гента – 5-й гол українця ще до старту сезону
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Зінченко з Манчестер Сіті вирушить в турне Азією – Гвардіола не взяв двох конкурентів українцяАнглія — 19:50 1275
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"Керівництво Атлетіко вчинило недобросовісно", – адвокат Грізманна розніс мадридців за намір судитися з БарселоноюІспанія — 19:00 671
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Аталанта узгодила трансфер Маліновського, – Ді МарціоІталія — 16:49 5792
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Динамо – Брентфорд: нульова нічия на завершення зборів, проблеми з виходом в атаку та креативом, фейли ШабановаУкраїна — 16:10 3283