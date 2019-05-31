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Робертсон вважає, що Ліверпуль ще нічого не заслужив у цьому сезоні

20:05 80 Читать на русском
Робертсон вважає, що Ліверпуль ще нічого не заслужив у цьому сезоні
Ендрю Робертсон / Reuters

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон не хоче розслаблятися перед матчем з Тоттенхемом.

Шотландець готується до важкої боротьби у поєдинку за трофей Ліги чемпіонів.

"Я чув, як деякі люди говорили про це, але ми ще нічого не заслужили. АПЛ це доводить. Багато хто сказав би, що команда, яка набрала 97 очок, заслуговує на перемогу в Прем'єр-лізі. Але це не так, тому що Манчестер Сіті набрав 98. Вони були трохи кращими за нас в кінці сезону.

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Ми заслуговуємо лише того, що показуємо на полі. Якщо докладемо максимум своїх зусиль і покажемо хорошу гру, то заслужимо перемоги.

Але ми не збираємося виходити на гру з думками, що заслуговуємо перемоги тільки тому, що у нас був хороший сезон і ми набрали 97 очок. Це було б нерозумно з нашого боку." – наводить слова Робертсона The Guardian.

Нагадаємо, саме кубок Ліги чемпіонів може стати єдиним трофеєм Ліверпуля у поточному сезоні.

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Теги
Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон
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