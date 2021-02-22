"Я ніби не схожий на боксера! Чи не так? Останні, хто могли б побитися в роздягальні, це я і Алі.

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Думаю, коли результати не дуже хороші, то люди сидять вдома, починають нудьгувати і вигадувати всілякі дурниці на кшталт бійок в роздягальні. Мені особливо сподобалося, що нібито мені розбили губу. Вважав за краще б, щоб було навпаки! Все це просто нісенітниця. Всім у клубі треба просто не звертати на це увагу", – цитує Робертсона офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Ліверпуль зазнав 4-х поразок поспіль в АПЛ, після 25-ти турів мерсисайдці розташувались на 6-й сходинці турнірної таблиці.

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