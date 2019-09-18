Робертсон видалив сторінку в твіттері після матчу з Наполі – на захисника Ліверпуля посипалися образи фанатів

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон зазнав критики в соціальній мережі після матчу 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Наполі.

Наприкінці гри шотландець порушив правила у власному штрафному майданчику на Хосе Кальєхоні, Дріс Мертенс з пенальті забив переможний м'яч. Також 25-річний гравець не заважав Фернандо Льоренте, коли іспанець розстрілював ворота Адріана.

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Робертсону після цього стали надсилати образливі повідомлення, зокрема, один користувач написав: "Навчися робити **бані відбирання, ідіоте". Інший вболівальник зазначив, що в нинішньому сезоні гравець є тінню самого себе зразка минулого року.

Нагадаємо, що Ліверпуль розпочав груповий етап Ліги чемпіонів гостьовою поразкою від Наполі, а Юрген Клопп після матчу був дуже незадоволений роботою арбітра.

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