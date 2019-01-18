Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон продовжить виступати у футболці мерсисайдців.

Робертсон продовжив контракт із Ліверпулем до 2024 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Як тільки клуб запропонував мені новий контракт, я погодився не роздумуючи.

Я дуже радий, що залишуся тут надовго. Сподіваюся, всі в клубі мають такі ж почуття. Упевнений, що разом ми зможемо реалізувати свої цілі – вигравати трофеї", – прокоментував нову угоду капітан збірної Шотландії.

В поточному сезоні АПЛ Робертсон провів 20 матчів, в яких відзначився 5-ма асистами.

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