Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон вже займається на полі після отриманої травми, про що сам гравець повідомив у Twitter, опублікувавши відповідне фото.

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Шотландець зазнав пошкодження зв'язок гомілкостопа у товариському матчі проти іспанського Атлетіка (1:1). Поки оборонець працює індивідуально. Ендрю вже пропустив матч першого туру АПЛ, де мерсисайдці і без його допомоги розгромили Норвіч (3:0).

У минулому сезоні АПЛ Робертсон провів 38 матчів, в яких відзначився голом та 7-ма асистами.

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