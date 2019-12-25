Робертсон порівняв чемпіонські перегони в АПЛ у минулому та поточному сезонах

Шотландський захисник англійського Ліверпуля Ендрю Робертсон поділився думками щодо чемпіонської гонки в англійській Прем'єр-лізі.

"97 очок, які ми набрали у минулому сезоні, нам вистачило б для чемпіонства в 95 відсотках випадків. На жаль, цього виявилося недостатньо. Ми все ще відчуваємо біль через те, що не здобули титул після такого фантастичного сезону. Але завдяки перемозі у Лізі чемпіонів переносити біль легше. Зараз ми можемо озирнутися назад і сказати, що це був успішний сезон. Без Ліги чемпіонів ми б не змогли так ставитися до того, що сталося. Це було б дуже довге літо.

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Ми знаємо, наскільки важливий кожен матч. Кожне очко, кожна перемога, кожен гол на останній хвилині були такими важливими у минулому сезоні. Але ми зазнали невдачі, хоча боролися з Манчестер Сіті до кінця. У нинішньому сезоні у нас гарна перевага. Але ми знаємо, що якщо оступимося, то дві команди, які йдуть слідом, будуть готові скористатися цим. Нам потрібно тримати їх на відстані. Наша мета – зберегти відрив", – наводить слова Робертсона Liverpool Echo.

Нагадаємо, Ліверпуль у 2019 році виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу, однак не зміг випередити Манчестер Сіті і здобути чемпіонство у Прем’єр-лізі.

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