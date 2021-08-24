27-річний британець поставив підпис під новою угодою з "червоними", повідомляє офіційний сайт клубу.

Ліверпуль відпустив клубного рекордсмена до Шотландії

Робертсон може залишитися на Енфілді ще на 5 років. Шотландський оборонець перебрався до Ліверпуля влітку 2017-го за скромні 8 млн фунтів. Робертсон у складі мерсисайдців уже провів 177 матчів у всіх турнірах (5 голів) і здобув 4 трофеї, зокрема, чемпіонський титул у сезоні 2019/20 і кубок Ліги чемпіонів 2018/19.

До слова, новий сезон АПЛ Ліверпуль розпочав із двох "сухих" перемог – над Норвічем (3:0) і Бернлі (2:0).

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