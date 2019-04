Робертсон – третій захисник в історії АПЛ, який відзначився 10+ асистами за сезон

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон віддав дуже велику кількість гольових передач у цьому сезоні.

У матчі 36-го туру чемпіонату Англії шотландець Ендрю Робертсон на 23-ій хвилині зустрічі відзначився асистом на Садьйо Мане. Ця результативна передача стала 10-ю для 25-річного оборонця у поточному сезоні АПЛ.

Відтак Робертсон став третім в історії захисником, якому підкорилась ця позначка. До нього це робив Лейтон Бейнс (11 асистів у сезоні 2010/2011) та Енді Хінчкліфф (11 асистів у сезоні 1994/1995).

