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Робертсон – третій захисник в історії АПЛ, який відзначився 10+ асистами за сезон

26 квітня 23:53 99 Читать на русском
Робертсон – третій захисник в історії АПЛ, який відзначився 10+ асистами за сезон
Ендрю Робертсон /фото: ФК Ліверпуль

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон віддав дуже велику кількість гольових передач у цьому сезоні.

1’ Набі Кейта
23’ Садьйо Мане
45+1’ Мохамед Салах
66’ Садьйо Мане
83’ Мохамед Салах
 
1’ Набі Кейта
23’ Садьйо Мане
45+1’ Мохамед Салах
66’ Садьйо Мане
83’ Мохамед Салах

У матчі 36-го туру чемпіонату Англії шотландець Ендрю Робертсон на 23-ій хвилині зустрічі відзначився асистом на Садьйо Мане. Ця результативна передача стала 10-ю для 25-річного оборонця у поточному сезоні АПЛ.

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Відтак Робертсон став третім в історії захисником, якому підкорилась ця позначка. До нього це робив Лейтон Бейнс (11 асистів у сезоні 2010/2011) та Енді Хінчкліфф (11 асистів у сезоні 1994/1995).

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Теги
Англія Ліверпуль - Хаддерсфілд Ліверпуль Ліверпуль Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон
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