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Робертсон – про поштовх Мессі в голову: Я шкодую про це

09:59 1010 Читать на русском
Робертсон – про поштовх Мессі в голову: Я шкодую про це
Ендрю Робертсон і Ліонель Мессі / Getty Images

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон пригадав епізод з Ліонелем Мессі під час минулорічного матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

7’ Дівок Оріджі
54’ Джорджініо Вейналдум
56’ Джорджініо Вейналдум
79’ Дівок Оріджі
 
7’ Дівок Оріджі
54’ Джорджініо Вейналдум
56’ Джорджініо Вейналдум
79’ Дівок Оріджі

"Озираючись назад, я ні про що не шкодую, тому що мені здається, що події минулого – це досвід, який робить тебе тим, хто ти є зараз. Але той момент з Мессі – виняток. Мені не подобається дивитися на це.

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Коли я побачив повтор після матчу, мені стало дуже неприємно. У нас того дня був такий настрій, що ніхто б не завадив нам на шляху до фіналу – і він передався трибунам. Ми з Фабінью переслідували Мессі, а потім опинилися на газоні. Зробити таке з найкращим футболістом усіх часів...

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Я не відчуваю нічого крім поваги до нього і Барселони, але в тому матчі нам було потрібно диво. І якщо той маленький епізод допоміг зупинити найкращого гравця світу у його найкращій формі... Але я шкодую про це. Я не така людина. Хоча того вечора сталося багато такого, чого вже й не згадаєш. Але однозначно це був бездумний вчинок", – цитує Робертсона видання Daily Mail.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 у Лізі чемпіонів Ліверпуль у першому матчі 1/2 фіналу на Камп Ноу поступився Барселоні з рахунком 0:3, однак спромігся на феєричний камбек 4:0 у матчі-відповіді на Енфілді.

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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Ліверпуль - Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон Фабінью Фабінью
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