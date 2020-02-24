Робертсон – про поштовх Мессі в голову: Я шкодую про це

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон пригадав епізод з Ліонелем Мессі під час минулорічного матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Озираючись назад, я ні про що не шкодую, тому що мені здається, що події минулого – це досвід, який робить тебе тим, хто ти є зараз. Але той момент з Мессі – виняток. Мені не подобається дивитися на це.

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Коли я побачив повтор після матчу, мені стало дуже неприємно. У нас того дня був такий настрій, що ніхто б не завадив нам на шляху до фіналу – і він передався трибунам. Ми з Фабінью переслідували Мессі, а потім опинилися на газоні. Зробити таке з найкращим футболістом усіх часів...

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Я не відчуваю нічого крім поваги до нього і Барселони, але в тому матчі нам було потрібно диво. І якщо той маленький епізод допоміг зупинити найкращого гравця світу у його найкращій формі... Але я шкодую про це. Я не така людина. Хоча того вечора сталося багато такого, чого вже й не згадаєш. Але однозначно це був бездумний вчинок", – цитує Робертсона видання Daily Mail.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 у Лізі чемпіонів Ліверпуль у першому матчі 1/2 фіналу на Камп Ноу поступився Барселоні з рахунком 0:3, однак спромігся на феєричний камбек 4:0 у матчі-відповіді на Енфілді.

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