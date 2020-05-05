Роберто Моралес: Обирати між Шахтарем чи Динамо дуже схоже на питання – Христос чи Аллах?

Коментатор Роберто Моралес оригінально відповів на питання вибору між двома українськими грандами.

"Раніше я б сказав, що Шахтар – коли він з'явився, то з'явилася і конкуренція. Але зараз я точно не виберу.

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Проблема не в тому, що там скажуть. Що мені не подобається – майже всі вболівальники ставлять питання так. А цей вибір дуже схожий на питання – Христос чи Аллах? Якщо ж ти скажеш, що атеїст, то лупитимуть з двох сторін, мовляв, клятий атеїст", – підсумував Мораєс в інтерв'ю Stargorod Sport.

Додамо, що раніше журналіст зізнавався у симпатії до скромного чилійського клубу Кобрелоа.

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