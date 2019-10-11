Роберто Мартінес: Збірна Бельгії зараз ще сильніша, ніж на ЧС-2018

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес підбив підсумки нищівної перемоги над Сан-Маріно (9:0).

"Я дуже задоволений результатом. Ми грали дисципліновано, ніхто не грав егоїстично, ми створили багато моментів і забили дуже хороші голи. Наш наступний крок – завершити на першому місці в групі, оскільки це має значення в подальшому.

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Ми зараз кращі, ніж були на ЧС-2018. У нас тепер набагато більше досвіду. Справа не тільки в таланті, який у нас є, але і в бажанні пожертвувати заради один одного. Це може мати значення, коли команди практично рівні.

Ми знову збираємося на ще один великий турнір. Кожен хоче перемагати і грати з тією радістю, яку ми показуємо зараз. Сподіваємося, що за підтримки уболівальників ми зможемо втілити в життя нашу мрію", – цитує Мартінеса прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, збірна Бельгії набрала 21 очко в семи матчах і за три тури до завершення кваліфікації стала першою командою, яка зуміла гарантувати собі участь фінальній частині Євро-2020.

Бельгія знищила Сан-Маріно і першою кваліфікувалася у фінальну частину Євро-2020