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Роберто Мартінес: Збірна Бельгії зараз ще сильніша, ніж на ЧС-2018

08:50 170 Читать на русском
Роберто Мартінес: Збірна Бельгії зараз ще сильніша, ніж на ЧС-2018
Роберто Мартінес / Reuters

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес підбив підсумки нищівної перемоги над Сан-Маріно (9:0).

 

"Я дуже задоволений результатом. Ми грали дисципліновано, ніхто не грав егоїстично, ми створили багато моментів і забили дуже хороші голи. Наш наступний крок – завершити на першому місці в групі, оскільки це має значення в подальшому.

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Ми зараз кращі, ніж були на ЧС-2018. У нас тепер набагато більше досвіду. Справа не тільки в таланті, який у нас є, але і в бажанні пожертвувати заради один одного. Це може мати значення, коли команди практично рівні.

Ми знову збираємося на ще один великий турнір. Кожен хоче перемагати і грати з тією радістю, яку ми показуємо зараз. Сподіваємося, що за підтримки уболівальників ми зможемо втілити в життя нашу мрію", – цитує Мартінеса прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, збірна Бельгії набрала 21 очко в семи матчах і за три тури до завершення кваліфікації стала першою командою, яка зуміла гарантувати собі участь фінальній частині Євро-2020.

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Теги
Євро-2020 Бельгія Бельгія Сан-Маріно Сан-Маріно Роберто Мартінес Роберто Мартінес Бельгія - Сан-Маріно
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