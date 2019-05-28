Роберто Мартінес прокоментував інформацію про своє призначення в Барселону

Тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес поділився своїми планами на майбутнє.

Фахівця називають одним з головних кандидатів на тренерське крісло Барселони у випадку звільнення Ернесто Вальверде.

Роберто Мартінес – головний кандидат на посаду тренера Барселони

"Я нікому не відповім "так", допоки не пораджусь з президентом і віце-президентом Федерації футболу Бельгії", – сказав Мартінес у коментарі Diario Sport. Слід додати, що Барселона поки не підтвердила звільнення Вальверде після невдалого сезону.

Барселона сьогодні звільнить Вальверде, – RAC 1

Цього року каталонці здобули лише один трофей – титул чемпіона Іспанії.