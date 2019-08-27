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Роберто Мартінес пояснив, чому Лукаку пішов з Манчестер Юнайтед

20:56 549 Читать на русском
Роберто Мартінес пояснив, чому Лукаку пішов з Манчестер Юнайтед
Мартінес та Лукаку у збірній Бельгії / Твіттер ФІФА

Головний тренер збірної Бельгії поділився думкою щодо переходу свого підопічного в Інтер.

"Ромелу потрібен був новий виклик. Іноді вам набридає ваш клуб.

Лукаку завдяки голу в дебютному матчі за Інтер встановив цікаве досягнення

Робота з Конте потішить його. Проект Інтера, який буде боротися за титул, також цікавий. Я знову побачив, як Лукаку сміявся, і це зробило мене щасливим", – заявив Мартінес в коментарі 7Sur7.

"В Манчестер Юнайтед я постійно був цапом-відбувайлом", – Лукаку поскаржився на колишній клуб

Нагадаємо, цього літа Інтер заплатив Манчестер Юнайтед 65 мільйонів євро за нападника збірної Бельгії.

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Італія Інтер Інтер Бельгія Бельгія Роберто Мартінес Роберто Мартінес Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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