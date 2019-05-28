toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
КАТАР U-20 - УКРАЇНА U-20 ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Роберто Мартінес – головний кандидат на посаду тренера Барселони

00:26 225 Читать на русском
Роберто Мартінес – головний кандидат на посаду тренера Барселони
Роберто Мартінес / Reuters

Тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес може очолити каталонський гранд влітку.

Барселона продовжує шукати кандидатів на заміну Ернесто Вальверде, інформує RAC1.

У найближчі дні керівники Барселони зустрінуться з іспанцем, щоб підбити підсумки сезону 2018/19 і обговорити плани на майбутнє. Якщо керівництво захоче відправити Вальверде у відставку, то воно має намір зробити це мирним шляхом, через розірвання контракту за обопільною згодою. Їх бентежить негативний імідж, що склався навколо тренера.

"Я хочу продовжити роботу з Барселоною", – Вальверде після поразки у фіналі Кубка Іспанії

Мартінес розуміє, що в Барселоні на нього розраховують як на основного претендента в разі відставки Вальверде, і готовий погодитися на потенційну пропозицію.

До речі, наставник збірної Бельгії є уродженцем каталонського містечка Балагер.

Відставка президента, Мессі як головна проблема та Клопп у ролі рятівника: як Іспанія реагує на фіаско Барселони у Кубку

blog_ava
Гаряча дискусія Суркіса з тренером Динамо, нова форма "біло-синіх", емоції тренера Карпат – головні моменти 31 туру УПЛ
27 травня
12325
Теги
Головне Барселона Барселона Іспанія Роберто Мартінес Роберто Мартінес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
14
год
:
28
хв
Арсенал-Київ
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук