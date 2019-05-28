Роберто Мартінес – головний кандидат на посаду тренера Барселони

Тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес може очолити каталонський гранд влітку.

Барселона продовжує шукати кандидатів на заміну Ернесто Вальверде, інформує RAC1.

У найближчі дні керівники Барселони зустрінуться з іспанцем, щоб підбити підсумки сезону 2018/19 і обговорити плани на майбутнє. Якщо керівництво захоче відправити Вальверде у відставку, то воно має намір зробити це мирним шляхом, через розірвання контракту за обопільною згодою. Їх бентежить негативний імідж, що склався навколо тренера.

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Мартінес розуміє, що в Барселоні на нього розраховують як на основного претендента в разі відставки Вальверде, і готовий погодитися на потенційну пропозицію.

До речі, наставник збірної Бельгії є уродженцем каталонського містечка Балагер.

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