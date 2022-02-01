Легендарний бразилець знову одягне футбольну форму і вийде на поле, але вже в аматорському турнірі.

48-річний Роберто Карлос підписав контракт з аматорською командою Булл ін Барн Юнайтед, інформує BBC. У її складі він проведе один поєдинок у Пивній лізі Англії – змаганні, учасниками якого є колективи, що спонсоруються місцевими барами й пабами.

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Річ у тім, що Булл ін Барн Юнайтед переміг у конкурсі "Трансфер мрії", який проводить eBay. Умови були простими: клуби платять по п'ять фунтів за участь і той, хто перемагає в лотереї, отримує професіонального футболіста на один поєдинок. Запрошенням і підписанням контракту займалась американська інтернет-компанія.

Гроші, що будуть зібрані від продажу квитків на матч за участю зірки, передадуть на благодійність. Роберто Карлос у тому поєдинку вийде на заміну, це вже узгоджено.

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