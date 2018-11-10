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Роберто Карлос: Вінісіус буде творити історію в Реалі

18:59 64 Читать на русском
Роберто Карлос: Вінісіус буде творити історію в Реалі
Вінісіус Жуніор / фото із соцмереж

Колишній захисник Реала і збірної Бразилії Роберто Карлос вважає, що на його співвітчизника 18-річного вінгера Вінісіуса Жуніора чекає яскраве майбутнє в мадридському клубі.

"Я завжди сподіваюся, що бразильські гравці, які приїжджають до Європи, є одними з найкращих.

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Вінісіус дуже молодий, але пішов з Фламенго вже з великим досвідом за плечима. Було чудово для нього зіграти в матчі Ліги чемпіонів. Він буде творити історію в Реалі і в світовому футболі.

Він сучасний гравець, що володіє дриблінгом, відповідальний, стабільний, досконалий футболіст", – цитує Роберто Карлоса Marca.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Роберто Карлос Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус
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