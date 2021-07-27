Легендарний Роберто Карлос оцінив виступи збірної Італії та вплив на неї Жоржінью на Євро-2020.

"Підопічні Роберто Манчіні виграли не просто тому, що грали у позитивний футбол, а робили це як команда. У них також був правильний менталітет.

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Будь-яка збірна хоче Жоржінью. Він був на висоті, у нього є техніка, далекоглядність, спокій. Він завжди знає, що зробити якнайкраще. Жоржінью був вирішальним для Італії та для Челсі.

Після того, як він допоміг лондонцям виграти Лігу Європи, а потім Лігу чемпіонів, фанати повинні встановити йому пам'ятник", – цитує Роберто Карлоса Football Italia.

До слова, на Євро-2020 хавбек провів всі 7 матчів та допоміг Італії тріумфувати.

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