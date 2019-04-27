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Робертсон встановив цікавий рекорд серед захисників АПЛ

12:25 164 Читать на русском
Робертсон встановив цікавий рекорд серед захисників АПЛ
Ендрю Робертсон / АПЛ

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон набрав більше 200 балів у Fantasy Premier League, що є рекордом серед гравців його амплуа.

Ендрю Робертсон встановив новий рекорд АПЛ серед захисників, повідомляє офіційний сайт ліги.

Відеоогляд матчу, у якому Ліверпуль знищив Хаддерсфілд – 5:0

Захисник Ліверпуля у матчі 36 туру АПЛ з Хаддерсфілдом (5:0) набрав 14 очок у Fantasy Premier League став першим у своєму амплуа, хто набрав понад 200 пунктів.

Мерсисайдці наразі перебувають на 1 позиції в турнірній таблиці АПЛ, набравши 91 очко.

Теги
Рекорди Англія Ліверпуль Ліверпуль Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон
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