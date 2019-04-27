Робертсон встановив цікавий рекорд серед захисників АПЛ

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон набрав більше 200 балів у Fantasy Premier League, що є рекордом серед гравців його амплуа.

Ендрю Робертсон встановив новий рекорд АПЛ серед захисників, повідомляє офіційний сайт ліги.

Відеоогляд матчу, у якому Ліверпуль знищив Хаддерсфілд – 5:0

Захисник Ліверпуля у матчі 36 туру АПЛ з Хаддерсфілдом (5:0) набрав 14 очок у Fantasy Premier League став першим у своєму амплуа, хто набрав понад 200 пунктів.

Мерсисайдці наразі перебувають на 1 позиції в турнірній таблиці АПЛ, набравши 91 очко.