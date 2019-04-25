Роббен повернувся до тренувань в загальній групі Баварії – він не грав з листопада минулого року

Півзахисник Баварії Ар'єн Роббен повернувся до повноцінних тренувань разом із командою.

Через низку травм, остання з яких – пошкодження литкового м'яза, Роббен не брав участі в матчах Баварії з листопада минулого року.

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27 листопада 2018 роки він провів 72 хвилини на полі в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (5:1), забивши в тій грі 2 голи. Відтоді на поле в офіційних матчах Роббен не виходив.

У нинішньому сезоні Роббен взяв участь в 9 поєдинках Бундесліги, в яких забив 3 голи. Контракт 35-річного футболіста з Баварією діє до кінця поточного сезону. Раніше повідомлялося, що Ар'єн може продовжити кар'єру в Японії.

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