toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Роббен повернувся до тренувань в загальній групі Баварії – він не грав з листопада минулого року

17:26 133 Читать на русском
Роббен повернувся до тренувань в загальній групі Баварії – він не грав з листопада минулого року
Ар'єн Роббен / Getty images

Півзахисник Баварії Ар'єн Роббен повернувся до повноцінних тренувань разом із командою.

Через низку травм, остання з яких – пошкодження литкового м'яза, Роббен не брав участі в матчах Баварії з листопада минулого року.

Роббен оцінив свої шанси вийти на поле в цьому сезоні

27 листопада 2018 роки він провів 72 хвилини на полі в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (5:1), забивши в тій грі 2 голи. Відтоді на поле в офіційних матчах Роббен не виходив.

У нинішньому сезоні Роббен взяв участь в 9 поєдинках Бундесліги, в яких забив 3 голи. Контракт 35-річного футболіста з Баварією діє до кінця поточного сезону. Раніше повідомлялося, що Ар'єн може продовжити кар'єру в Японії.

Баварія проведе Рібері та Роббену прощальний матч

Теги
Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен Баварія Баварія Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
22
хв
Севілья
20:30
Райо Вальєкано
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук