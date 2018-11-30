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Роббен став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

19:38 310 Читать на русском
Роббен став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів
Ар'єн Роббен / фото із соцмереж

Голландський півзахисник Баварії Ар'єн Роббен відзначився дублем в матчі з Бенфікою в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Перший гол Роббена, забитий на 13-й хвилині, став найкращим голом тижня у Лізі чемпіонів за підсумками голосування серед вболівальників. Завдяки перемозі Баварія забезпечила собі вихід в плей-офф.

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У боротьбі за цю нагороду Ар'єн випередив таких гравців, як Максвелл Корне (Ліон), Андрей Крамаріч (Хоффенхайм) і Дріс Мертенс (Наполі).

У нинішньому сезоні 34-річний Роббен провів чотири матчі в Лізі чемпіонів, став автором двох забитих м'ячів, а також відзначився результативною передачею.

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Гол Роббена на відео, починаючи з 2:02

Ліга чемпіонів5 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - Бенфіка: Вівторок 27 листопада 2018

Баварія
Матч завершено
5 : 1
Бенфіка
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Теги
Ар'єн Роббен Ар'єн Роббен Баварія Баварія Ліга чемпіонів Відеоновини Баварія - Бенфіка
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