Роббен став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

Голландський півзахисник Баварії Ар'єн Роббен відзначився дублем в матчі з Бенфікою в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Перший гол Роббена, забитий на 13-й хвилині, став найкращим голом тижня у Лізі чемпіонів за підсумками голосування серед вболівальників. Завдяки перемозі Баварія забезпечила собі вихід в плей-офф.

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У боротьбі за цю нагороду Ар'єн випередив таких гравців, як Максвелл Корне (Ліон), Андрей Крамаріч (Хоффенхайм) і Дріс Мертенс (Наполі).

У нинішньому сезоні 34-річний Роббен провів чотири матчі в Лізі чемпіонів, став автором двох забитих м'ячів, а також відзначився результативною передачею.

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Гол Роббена на відео, починаючи з 2:02