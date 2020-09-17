"Я боявся найгіршого. На щастя, в м'язах нічого не зламано, нічого не було порвано.

Роббен травмувався у першому офіційному матчі за Гронінген після відновлення кар'єри

Так що це дуже обнадіює. Ми просто знову будемо дуже багато працювати, і я впевнений в цьому", – наводить слова Ар'єна Роббена нідерландське видання Nos.

Нагадаємо, Ар'єн отримав травму у дебютному офіційному матчі за Гронінген – його було замінено ще у першому таймі поєдинку проти ПСВ. Наразі невідомо, коли він зможе повернутись до гри.

Роббен оголосив про завершення кар'єри в 2019 році, проте через рік вирішив повернутися у футбол, підписавши контракт з Гронінгеном до літа 2021 року – футболіст є вихованцем цієї команди. Після відходу з рідного клубу хавбек також захищав кольори ПСВ, Челсі і Реала, а найбільше часу – 10 років – провів у Баварії, з якою завоював 21 трофей, в тому числі Лігу чемпіонів і вісім титулів чемпіона Німеччини.

"Взяти той бісовий кубок": Баварія та історичний требл – крізь Fiasko dahoam і Гвардіолу, який розлютив Хайнкеса